Чому у США звільняють людей за дописи в соцмережах?

В США посилилася хвиля звільнень і відсторонень від роботи співробітників різних компаній і установ через їхні коментарі з приводу вбивства минулого тижня впливового консервативного політика Чарлі Кірка, пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Тиск на роботодавців посилюють прихильники політика як в органах влади, так і за їх межами. Вони вимагають санкцій проти висловлювань, які, на їхню думку, виходять за межі допустимого.

Цікаво! Секретна служба США, кілька авіакомпаній, Office Depot і Nasdaq повідомили, що входять до числа більш ніж 30 роботодавців, які звільнили або покарали співробітників за коментарі, пов'язані з вбивством Кірка.

За даними ЗМІ, близько трьох десятків людей втратили роботу або були тимчасово відсторонені, серед них співробітники Університету Клемсона, MSNBC, Федерального агентства з надзвичайних ситуацій і баскетбольної команди Carolina Panthers.

Кілька пожежних департаментів і шкільних округів також заявили про звільнення або відсторонення за подібні висловлювання.

Якщо ви бачите, що хтось радіє смерті Чарлі, розкажіть про це і, чорт забирай, зателефонуйте його роботодавцю,

– сказав віцепрезидент США Джей Ді Вен Венс, який вів подкаст Кірка.

Сайт під назвою "Фонд даних Чарлі Кірка" став вірусним після публікації списку з тисяч осіб, звинувачених у поширенні негативних коментарів про Кірка, які стосувались вбивства.

Примітно! У неділю, 14 вересня, адміністрація сайту заявила, що кількість імен перевищила 63 тисячі, але незабаром доступ був закритий. Розробники ресурсу не розкрили своїх особистостей і відмовилися від коментарів.

Консервативний активіст Роббі Старбак, близький друг Кірка, заявив, що навмисно поширював заклики до звільнення тих, хто писав про Кірка образливі пости.

Така поведінка є неприйнятною в розсудливому суспільстві. Ліві скасували Доктора Сьюза, тому що їх обурили його книги, і намагалися звільняти людей за відмову від вакцинації проти COVID. Ми ж вимагаємо дій, тому що люди висміювали або навіть святкували вбивство серед білого дня

– зазначив він.

Крім того, Ілон Маск опублікував таблицю з іменами, професіями та роботодавцями людей, які залишали різкі коментарі про Кірка.

Саме вони отруюють розум наших дітей,

– заявив Маск.

Віцепрезидентт зі стратегічних ініціатив неурядового Фонду індивідуальних прав і самовираження Адам Голдштейн, який виступає проти обмежень свободи слова, зазначив, що подібні кампанії засудження за "насмішки або недостатнє співчуття" виникають знову і знову після кожної трагедії.

За його словами, подібна реакція спостерігалася після терактів 11 вересня і замаху на Дональда Трампа у 2024 році.

Якщо ви створите такий прецедент, хіба думаєте, що це востаннє? Якщо щоразу звільняти співробітників на вимогу громадськості, скільки їх у вас залишиться через п'ять або десять років,

– сказав він.

Як проходять звільнення в США через дописи в соцмережах:

Секретна служба США підтвердила розслідування щодо агента Ентоні Пофа. Він написав: "Якщо ви оплакуєте цього хлопця... видаліть мене", а також звинуватив Кірка в поширенні "ненависті та расизму". У службі повідомили, що Поф відправлений в адміністративну відпустку.

Університет Клемсона в Південній Кароліні повідомив, що звільнив одного співробітника і тимчасово відсторонив двох професорів через "неприйнятний контент у соціальних мережах"

У медичних закладах Englewood Health в Нью-Джерсі хірург подав у відставку після розслідування його слів: "Я ненавиджу Чарлі Кірка. Він сам напросився. Він це заслужив".

У Техасі понад 100 вчителів опинилися під загрозою позбавлення ліцензій на викладання після публікацій про Кірка Штатне освітнє агентство попередило, що такі коментарі можуть порушувати етичний кодекс педагогів.

Журналістка The Washington Post Карен Аттіа повідомила, що її звільнили за коментарі в Bluesky.

Експерти відзначають, що державні службовці захищені більшою мірою, ніж працівники приватних компаній, через дію Першої поправки до Конституції США, яка гарантує їх свободи.

Втім, експерти не впевнені, що наразі це надійний механізм захисту.

У нормальній адміністрації ваші погляди залишаються вашими, якщо ви не висловлюєте їх на роботі або не створюєте враження, що говорите від імені держави. Але в нинішніх умовах я б радив клієнтам взагалі утримуватися від публічних заяв: незалежно від того, чи має адміністрація законне право їх карати, вона все одно це зробить,

– пояснив Адвокат Ерік Снайдер.

