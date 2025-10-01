Скільки палива від Росії отримали США?

Заборона на імпорт збагаченого урану з Росії не заважає забезпечувати США паливом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Згідно зі звітом Управління енергетичної інформації, Росія забезпечила 20% збагаченого урану, що використовується в американському парку комерційних реакторів, порівняно з майже 27% у 2023 році.

Ці цифри з'являються на тлі заклику адміністрації Трампа до Європи та інших країн обмежити залежність від російської нафти та природного газу,

– повідомили у виданні.

Що відомо про заборону на імпорт російського палива для реакторів?

Поставки продовжувалися, незважаючи на законодавство, яке призупиняє імпорт реакторного палива з Росії після вторгнення Кремля в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Заборона, яка набула чинності у серпні 2024 року, дозволяє Міністерству енергетики робити винятки для Росії до 2028 року. Проте це можливо, якщо альтернативне джерело недоступне або якщо імпорт вважається таким, що загрожує національним інтересам. Серед тих, хто отримав винятки, є Constellation Energy Corp. та Centrus Energy Corp.

Минулого року Конгрес виділив Міністерству енергетики мільярди доларів на відродження майже сплячих можливостей країни з виробництва реакторного палива, і очікується, що агентство незабаром почне виділяти ці кошти.

