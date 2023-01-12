Едроган переговорить з Путіним та Зеленським: про що домовлятимуться
Джерело:AHBR
У четвер, 12 січня, головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч анонсував телефонну розмову турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. За його словами, перемовини відбудуться 13-14 січня.
Малкоч попросив Ердогана підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Адміністрація турецького президента вже почала необхідну роботу.
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Погодження коридору стане "значущим аспектом"
Якщо ми зможемо досягти успіху після такої зустрічі, якщо ми зможемо досягти успіху у взаємному обміні пораненими в Росії або Україні, обміні дітьми або жінками, це буде одним з найбільш значущих аспектів цієї зустрічі,
– сказав турецький омбудсмен.
Він також додав, що координувати створення гуманітарного коридору буде Туреччина.
Як відреагували в Росії
Своєю чергою, у Кремлі не підтвердили та не спростували переговори. Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що заздалегідь міжнародні розмови не анонсуватимуть.
Також нагадаємо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у ніч з 10 на 11 січня провів перемовини з російською омбудсменкою Татьяною Москальковою в Анкарі. За інформацією західних ЗМІ, начебто вдалося домовитися про обмін 40 військовополонених.
Що відомо про перемовини Лубінця з Москальковою
- Дмитро Лубінець в Анкарі провів дві зустрічі з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.
- Говорили про обмін полоненими та важкопораненими. Окрім того, обговорили повернення наших дітей.
- Також омбудсмен зазначив, що порушив питання щодо невиконання Росією Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.
- Зауважимо, що на зустрічі також був головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.