Едроган переговорить з Путіним та Зеленським: про що домовлятимуться

У четвер, 12 січня, головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч анонсував телефонну розмову турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. За його словами, перемовини відбудуться 13-14 січня.

Малкоч попросив Ердогана підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Адміністрація турецького президента вже почала необхідну роботу.

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Погодження коридору стане "значущим аспектом"

Якщо ми зможемо досягти успіху після такої зустрічі, якщо ми зможемо досягти успіху у взаємному обміні пораненими в Росії або Україні, обміні дітьми або жінками, це буде одним з найбільш значущих аспектів цієї зустрічі,

– сказав турецький омбудсмен.

Він також додав, що координувати створення гуманітарного коридору буде Туреччина.

Як відреагували в Росії

Своєю чергою, у Кремлі не підтвердили та не спростували переговори. Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що заздалегідь міжнародні розмови не анонсуватимуть.

Також нагадаємо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у ніч з 10 на 11 січня провів перемовини з російською омбудсменкою Татьяною Москальковою в Анкарі. За інформацією західних ЗМІ, начебто вдалося домовитися про обмін 40 військовополонених.

Що відомо про перемовини Лубінця з Москальковою