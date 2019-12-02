Аби отримали якісну освіту: в естонському містечку закрили єдину російську школу

Міська рада міста Кейла проголосувала за злиття місцевої російської школи з естонською. Керівництво російської школи збирається судитись.

З першого вересня 2020 року, в місті буде можливість відвідувати лише школи з естонською мовою навчання. Російську викладатимуть лише як іноземну мову, пише err.ee.

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Батьки дітей, які ходили до російськомовної школи, вийшли на протест. Зібралось 50 осіб.

Також, рада ліквідованої школи збирається оскаржувати рішення міської ради в суді. Проти виступили також і організація "Російська школа Естонії".

"Російська школа Естонії" висловлює свій рішучий протест проти ліквідації єдиної російської школи міста і, як наслідок, насильницької асиміляції російських дітей. Інформацію про естонізацію російських шкіл доведуть до відома міжнародних правозахисних органів,

– йдеться в заяві.

Мер міста не став на бік мітингувальників. На його думку, закриття школи було правильним кроком.



На мітинг вийшли батьки російськомовних дітей / фото: Фейсбук Оксани Пост

Мій посил батькам російськомовних дітей простий – в майбутньому ці діти отримають якісну освіту. Через два-три роки вони будуть задоволені,

– сказав Енно Фельс.

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Скільки в Естонії російськомовних шкіл?Загалом в Естонії залишається 92 російськомовні школи. В них навчається понад 22 тисячі дітей.



Додамо, що на Закарпатті існують схожі проблеми – після угорський шкіл діти не можуть вступити до українських вишів.