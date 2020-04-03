Які права освітян найчастіше порушуються під час карантину
Освітній омбудсмен закликає освітян не боятися повідомляти про порушення їхніх прав. Які саме права працівників освітньої сфери порушуються – розповідає Сергій Горбачов.
Про це Сергій Горбачов повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
До слова: Вчителів змушують писати заяви про відпустку під час карантину – освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен розповів, що в його особистих повідомленнях багато скарг.
Зараз у мене в особистому чаті просто навала повідомлень від педагогів про порушення. У цих повідомленнях – весь "букет" порушень прав учасників освітнього процесу під час карантину,
– пише Сергій Горбачов.
Які права освітян найчастіше порушують під час карантину
- вчителів змушують писати заяви на відпустку;
- змушують приходити щодня приходити на роботу, попри можливість працювати з дому;
- зменшення зарплат, маніпулюючи законодавством;
- змушують вчителів виходити "на прибирання кладовища" або прибирання території закладів освіти під час карантину;
- примус патрулювати вулиці окремих міст;
- примус розносити продукти самотнім громадянам.
За словами посадовця, освітяни скаржаться, але не хочуть називати конкретних закладів освіти, де порушуються їхні права.
Коли я прошу це (адресу закладу – 24 канал) вказати, щоб діяти у межах повноважень та надіслати вимогу до самодурів припинити порушення прав освітян: звичайно, без жодної згадки прізвища заявника – мені дуже часто відповідають: "Ну так ми ж боїмося, що все одно дізнаються – і помстяться",
– розповів Сергій Горбачов.
Що відомо про карантин в Україні?
Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до 24 квітня. ЗНО планують провести влітку цього року.
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Скільки всього вчителів в Україні?Всього в українських закладах освіти працює понад 400 тисяч педагогів.