Встигнути підтвердити грант треба до 25 жовтня. Про це інформує 24 Канал з посиланням Дію.

Хто отримає грант?

Ця цільова допомога від держави на оплату навчання працює за принципом "гроші йдуть за студентом". Тобто держава перераховує кошти до вишу, а першокурсник заощаджує на вартості контракту.

Розмір гранта залежить від бала з НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:

150+ балів – грант від 17 тисяч гривень;

170+ балів – грант від 25 тисяч гривень.

Чи отримають гранти другокурсники?

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що гранти можуть отримати не лише першокурсники, а й другокурсники, які мають право на таку підтримку від держави. При цьому надалі навчаються і не мають академічної чи фінансової заборгованості.

Другокурсники відповідні сертифікати отримають пізніше.

Важливо! Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в Дії.

Для студентів другого року навчання (вступників 2024 року) сума гранту на 2025/26 навчальний рік, якщо здобувач не змінює освітню програму, буде індексована пропорційно до підвищення вартості його навчання, але не більш як на 12%.

Якщо студент змінює освітню програму, то грант зберігається (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність), але його сума може змінюватися залежно від нової спеціальності.

Як підтвердити грант?

Для цього першокурсникам варто:

перевірити Дію (оновити застосунок за потреби);

очікувати сповіщення в Дії про надходження сертифіката;

відкрити сертифікат на освітній грант та підтвердити його (в разі згоди) в Дії у визначений термін (до 25 жовтня);

оплату в межах суми гранту МОН перераховує університету (перший платіж (50%) – до 1 грудня, другий (50%) – до 1 квітня), про що ви отримаєте сповіщення в застосунку Дія;

стежити за успішністю навчання та оплатою.

Для другокурсників алгоритм такий: