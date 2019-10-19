Новосад пообіцяла домогтися підвищення зарплати вчителям у держбюджеті 2020

Міністр освіти Ганна Новосад назвала своєю метою разом з парламентським Комітетом з питань освіти, науки та інновацій домогтися змін рівня зарплат вчителям у держбюджеті 2020. Поки що бюджет був схвалений у першому читанні, тож Новосад планує внести зміни до закону до другого читання.

"Проєкт держбюджету на 2020 рік. Найскладніше питання – заробітні плати освітян, які в проєкті першого читання залишаються на рівні 2019 року + індексація. Наша мета з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій – до другого читання вийти зі змінами до рівня заробітних плат", – написала Новосад у своєму фейсбуці.

Читайте також: У бюджет не заклали підвищення зарплати вчителям

"Буду відверта, виконати в повному обсязі 822 постанову буде вкрай складно, її потрібно переглядати. Але наша позиція однозначна – ми маємо підтримати ті категорії педагогів, які отримують найнижчу заробітну плату, як то молоді вчителі, майстри виробничого навчання та вихователі", – додала голова Міносвіти.

Вона додала, що такі правки до бюджету подавало МОН і вони були підтримані освітнім Комітетом Ради.

"Наша спільна мета – зробити їх реальністю до фінального прийняття бюджету. Переконана, що знайшовши кошти на дороги, аеропорти і фестивалі, ми точно можемо знайти їх на підвищення престижності праці освітян", – зазначила Новосад.

Які видатки у проєкті держбюджету 2020 закладені на освіту? Загальна сума витрат – 136,4 мільярда гривень. Це на 7,7 мільярда гривень більше в порівнянні з попереднім роком. Вперше у проєкті держбюджету передбачені видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 мільярда гривень. При цьому розмір видатків на зарплати вчителям залишився на рівні попереднього року, попри обіцянки про збільшення.