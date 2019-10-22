Платила гроші двійникам: у Бангладеш депутатку вигнали з університету за шахрайство – фото

Депутатка правлячої партії Бангладешу "Авамі Ліг" Таманну Нусрат була виключена з університету через підозру в шахрайстві.

За інформацією "The Guardian", політикиня найняла вісім двійників, щоб ті складали іспити замість неї.

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За версією тамтешніх правоохоронців Таманну Нусрат платила своїм двійникам за складання мінімум 13 тестів у відкритому університеті Бангладеш. Навчалась депутатка на факультеті мистецтв.



За версією слідства, двійників було восьмеро / фото rt.com

Ми виключили її тому, що вона скоїла злочин,

– заявив керівник університету.

Сама Таманну Нусрат відмовилась давати будь-які коментарі.

В університетах Бангладеш шахрайство на тестах є поширеною практикою. Дуже часто результати іспитів доводиться скасовувати.