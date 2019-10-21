Щоб не списували: студентів в Індії змусили складати іспит з коробками на голові (фото)

Викладачі коледжу в індійському місті Хавері вирішили у дивний спосіб запобігти списуванню. Під час екзамену студентів змусили вдягти на голову коробки.

У такому вигляді дітям довелося складали іспит з хімії, повідомляє Times of India.

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При цьому, як заявляють представники школи, експеримент проводили за згоди самих учнів. Ті навіть принесли з дому власні коробки на іспит. У кожній з них був невеликий розріз, аби дітям було видно, що вони пишуть, але вони не мали можливості заглянути до сусіда по парті.



Екзамен в індійському місті Хавері

Фотографії швидко стали вірусними у соцмережах та викликали шквал критики у Індії.

Ніякого примусу не було. Деякі студенти взагалі не мали коробок. Одні носили їх лише 15-20 хвилин, а інших ми самі попросили зняти через годину,

– прокоментував інцидент представник закладу.

У місцевому управлінні доуніверситетської освіти назвали це "нелюдською ідеєю" та винесли керівництву коледжу офіційне попередження. Пізніше адміністрація навчального закладу вибачилася за невдалий експеримент.

До слова, наприкінці вересня північні штати Індії накрили потужні мусонні зливи, що спричинили масштабні повені та зсуви. Жертвами стихії лише стали понад сто людей.