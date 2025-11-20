Це один із ключових елементів реформи "НУШ", зокрема її третього етапу – розвитку старшої профільної школи. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що відомо про пілотування нової системи профорієнтації?

Упродовж 2025 – 2027 років на рівні громад та областей забезпечать:

експертний супровід у створенні й розвитку системи профорієнтації у співпраці із закладами освіти, владою та бізнесом;

навчання кар'єрних координаторів за спеціальними програмами підвищення кваліфікації;

підготовку кар'єрних радників у школах та інтеграцію в навчальні плани за вибором "Професії" для учнів 8 – 9 класів.

50 найактивніших громад наступного року отримають гранти на створення сучасних профорієнтаційних просторів для дітей та підлітків.

Навіщо це потрібно?

Систему профорієнтації розбудовують, аби учні могли:

спробувати різні види діяльності;

поспілкуватися з представниками бізнесу та побачити практичну діяльність;

отримати якісну підтримку у виборі професійного шляху.

