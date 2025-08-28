Сервіс працює поки у 23 вишах. Перелік поступово розширюватимуть, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Які ціни на проживання у гуртожитках в університетах Києва, Львова, Харкова

Що мають знати студенти?

Щоб зареєструвати місце проживання в гуртожитку закладу вищої освіти, достатньо кількох кроків на порталі Дія:

авторизуйтесь на порталі Дія;

виберіть у кабінеті: "Послуги" → "Зміна місця проживання";

зазначте заклад освіти та гуртожиток, у якому хочете зареєструвати місце проживання, перевірте свої дані;

якщо потрібно, додайте номер договору й дату його підписання;

підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП.

Після подання заяви її погоджує уповноважена особа ЗВО. Далі потрібно сплатити адміністративний збір та очікувати на рішення органу реєстрації місця проживання.

Дивіться також Студенти, що вчаться довше за норму, втратять право на відстрочку: які зміни пропонує Кабмін

Хто може реєструватися?

Сервіс доступний студентам, які: