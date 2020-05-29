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Кличко дал последний звонок для выпускников Киева и пригласил танцевать вальс онлайн: видео

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Кличко дал последний звонок
Кличко дал последний звонок / Скриншот из онлайн-трансляции

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил всех выпускников киевских школ с окончанием учебы. Кличко дал последний звонок онлайн, поскольку карантин внес коррективы относительно празднования.

Виталий Кличко во время брифинга сказал, что в этом году выпускники выходят во взрослую жизнь в очень непростое время, сообщает 24 канал.

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Однако все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта. Поэтому мэр столицы пожелал успехов, удачных ВНО и воплощения планов, которые каждый себе намечтал. После этого Виталий Кличко дал последний звонок.

Кличко дал последний звонок онлайн: видео

Мэр также подготовил сюрприз для выпускников и киевлян ко Дню столицы, пригласив всех танцевать вальс онлайн.

Внимание! Эта мелодия очень опасна, я уже второй день подряд ее мурлыкаю,
– добавил политик.

Кличко рассказал, что чтобы поддержать выпускников и их учителей, телеканал "Киев" организовал праздник онлайн. К нему присоединились почти 18 000 выпускников.

Виталий Кличко во время брифинга пригласил танцевать вальс: видео

 

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Виталий Кличко Новости Киева Школа Учеба
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