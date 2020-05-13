Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты

Министерство образования перенесло даты сдачи пробного ВНО из-за карантина в Украине и Киеве. Ограничительные меры еще 12 марта ввело правительство из-за распространения коронавируса. Итак, пробное тестирование скорее всего состоится в середине июня.

Об этом во время заседания правительства 13 мая рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, пишет 24 канал.

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Предварительно проведение пробного тестирования запланировано на середину июня.

Сейчас мы работаем над реализацией первого сценария проведения ВНО – с 25 июня по 17 июля. Пробное ВНО мы ориентировочно проведем 15 и 17 июня,

– отметила Мандзий.

Ранее планировалось, что пробный тест по украинскому языку и литературе поступающие должны сдать 21 марта. Экзамен по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранному языку (на выбор английского, испанского, немецкого и французского) должен был состояться 28 марта.

Заседание правительства 13 мая: видео

Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах ввели дистанционное обучение. Позже карантин продлили. Он продлится как минимум до 22 мая.



Небольшое ослабление карантина началось с 11 мая. Правительство сняло принятый ранее запрет о посещении парков, позволило работу летних площадок кафе и ресторанов и тому подобное.



В целом план выхода Украины из карантина состоит из 5-ти этапов.



План выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала