Студента училища на Львовщине заведение заставляет вернуть стипендию: детали

В одном из львовских училищ студента не отчисляют, потому что тот не хочет возвращать стипендию. У парня требуют 970 гривен.

О досадном случае 15-летнего Юлиана Дегтярова стало известно журналистам "Zaxid.net".

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Парню не понравилось обучение в училище и он решил вернуться в школу. Однако, чтобы забрать документы из ПТУ, нужно было подписать обходной лист.

По словам мамы Юлиана, Александры Дегтяровой, главная бухгалтер заведения Людмила Беда отказалась подписывать обходной лист, пока парень не вернет полученной стипендии за два месяца обучения.

Не помогло и обращение к директору заведения Роману Ворняку.

Потом приходит КРУ (Держаудитслужба) и пишет нам, что это нарушение, они получают незаконную стипендию. На него выделили средства, а он не учится,

– оправдывает свои действия бухгалтер училища Людмила Беда.

Однако, согласно законодательству, ученики не должны возвращать полученных стипендий, если решают прекратить обучение.

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Сколько в Украине студентов ПТУ?