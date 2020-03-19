В Днепре мужчина пытался похитить двух школьниц – пемешал сосед
В Днепре мужчина попытался похитить двух школьниц, когда те возвращались с уроков. Он пригласил девочек сесть к нему в машину.
О случае, который произошел еще 4 марта, сообщает Всеосвита.
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Одна из учениц рассказала, что событие произошло около трех часов дня.
К нам подъехала машина, и неизвестный мужчина сказал, чтобы мы садились внутрь. Мы побежали, и начали искать людные места, чтобы позвать на помощь
– рассказала школьница.
Потенциального похитителя остановил житель соседнего дома, тот спросил у мужчины как девочек зовут, но ответа не было. В результате мужчина просто сел в свою машину и уехал.
Дети рассказали об инциденте родителям, а те уже позвонили в полицию. Правоохранители обследовали территорию, где могло произойти похищение, однако камер видеонаблюдения там не было.
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Сколько всего в Днепре школ?Всего в городе функционируют 175 школ.