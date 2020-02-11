В Киеве пообещали увеличение выплат педагогам

В 2020 году заработная плата работников образовательной сферы Киева должна увеличиться на 9%. Однако город будет продолжать выплачивать и надбавку за сложность и напряженность работы.

Об увеличении выплат рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет Официальный портал Киева.

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Надбавки должны получить не только учителя и воспитатели, но и уборщики, охранники, повара и медсестры в школах.

По словам чиновника, городские власти добавили еще 2 миллиарда гривен на выплату заработных плат педагогам.

Сейчас только 3% местных общин выплачивают своим работникам образования надбавки к заработной плате в полном объеме. Киев начал делать это первым, а городская власть будет продолжать прилагать усилия, чтобы педагоги столицы получали достойную оплату своего труда,

– рассказал заместитель председателя КГГА.

Повышение заработной платы на 9% для педагогов по всей Украине заложено в бюджете на 2020 год. Планируется, что такую ​​дополнительную выплату получат около 73,9 тысяч работников сферы образования.

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Сколько сейчас зарабатывают учителя в Украине?5410 гривен в месяц зарабатывает учитель со стажем до 10 лет. Также 8182 гривны зарабатывают педагоги с 30-летним стажем.