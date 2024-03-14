Так, у нашій мові є слова, які помилково краяни уникають у мовленні через вищезгадану причину. Одне із таких назвав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко.
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Як сказати "спасибі" українською мовою
Глядачка поцікавилася у мовознавця, чи є в українській мові слово "спасибі", яке часто вживають ведучі новин.
Так. Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе в наших писемних пам'ятках із 16 століття. Воно походить зі сполуки слів "спаси Боже",
– наголосив Авраменко.
І додав, що ця сполука слів з часом зрослася в одне слово "спасибі".
Більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності є слово "дякую",
– зазначив учитель.
Як сказати українською "спасибі" / скриншот відео
Також він акцентував, що підсилити вдячність можна словами "дуже" або "красно". Тобто сказати "дуже дякую" або "красно дякую".
В українській мові слово "красний" означає "гарний, чудовий". А й справді: красномовною називають людину, яка гарно говорить,
– зауважив Авраменко.
І попросив українців шанувати одне одного, грамотно висловлюючись.
- Раніше ми також розповідали, як сказати українською "достопримечательность". Цікаві відповідники можна знайти за посиланням.