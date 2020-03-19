Викладач переспівав відому пісню, в якій розповів про труднощі через карантин: відео
Американський викладач Майкл Брунінг вигадав новий текст до відомої пісні Глорії Гейнор "I Will Survive". В новій версії викладач розповів про труднощі дистанційного навчання під час карантину.
Професор історії та політичних наук в університеті науки та технологій Міссурі виклав відео на ютуб, пише Inside Highered.
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Як розповів викладач, педагогам сказали, що у них є два дні на підготовку до дистанційного режиму роботи.
Сам Брунінг пояснив, що не надто тямить у технологіях, тому для нього це стало справжнім стресом.
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Переклад тексту пісні
Спочатку мені було страшно, я скам’янів;
Я весь час думав, що ніколи не зможу викладати через інтернет (в оригіналі Canva.com, що є сервісом для графічного дизайну, - 24 канал);
Але потім я провів стільки ночей, читаючи довідкові документи, так багато…
І я став сильним;
І я навчився жити далі;
І ось я повернувся;
Студенти пішли.
Коли всі мої колеги намагаються зрозуміти, як жити далі;
Я повинен йти в ногу з технікою і не повинен був пропускати ті уроки з дизайну;
Якби я знав хоча б одну програму, я б викладав все онлайн.
Ну ж, йди, дай мені спокій;
Я повинен це з’ясувати;
Просто як лекцію, використовуючи свої здібності.
Ви дали мені два дні на те, щоб пристосуватися, перенести все в мережу;
Невже ти думав, що я розсиплюся в прах?
Невже ти думав, що я ляжу і вмру?
О ні, тільки не я, я виживу.
О, поки я знаю, як збільшити масштаб, я знаю, що буду живий!
О, мої учні ще вчитимуться;
А я буду отримувати свою зарплату, і виживу;
Я виживу, ей, ей.
Мені потрібні були всі сили, щоб не впасти та не померти;
Я весь час намагався поліпшити частини мого навчального плану;
І я провів стільки ночей, просто жаліючи себе;
Раніше я плакав;
Але тепер я високо тримаю голову і ти побачиш;
Як я вчу тебе по Zoom!
Але тільки не кашляй в мікрофон, інакше всі очі будуть прикуті до тебе;
Я тебе не чую, ти мовчиш, твоя камера чорна, ти все ще там?
У нас є проблеми, які потрібно вирішити;
але я знаю, що моя схема оцінювання справедлива;
А тепер виходь!
Я намагаюся закінчити цю лекцію;
Я вже на четвертому дублі;
Тепер інтернет відключився, і у мене скінчилося вино.
Але невже ти думаєш, що я розсиплюся;
Невже ти думав, що я ляжу і вмру?
О ні, тільки не я, я виживу!