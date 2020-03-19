Викладач переспівав відому пісню, в якій розповів про труднощі через карантин: відео

Американський викладач Майкл Брунінг вигадав новий текст до відомої пісні Глорії Гейнор "I Will Survive". В новій версії викладач розповів про труднощі дистанційного навчання під час карантину.

Професор історії та політичних наук в університеті науки та технологій Міссурі виклав відео на ютуб, пише Inside Highered.

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Як розповів викладач, педагогам сказали, що у них є два дні на підготовку до дистанційного режиму роботи.

Сам Брунінг пояснив, що не надто тямить у технологіях, тому для нього це стало справжнім стресом.

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Переклад тексту пісні

Спочатку мені було страшно, я скам’янів;

Я весь час думав, що ніколи не зможу викладати через інтернет (в оригіналі Canva.com, що є сервісом для графічного дизайну, - 24 канал);

Але потім я провів стільки ночей, читаючи довідкові документи, так багато…

І я став сильним;

І я навчився жити далі;

І ось я повернувся;

Студенти пішли.

Коли всі мої колеги намагаються зрозуміти, як жити далі;

Я повинен йти в ногу з технікою і не повинен був пропускати ті уроки з дизайну;

Якби я знав хоча б одну програму, я б викладав все онлайн.

Ну ж, йди, дай мені спокій;

Я повинен це з’ясувати;

Просто як лекцію, використовуючи свої здібності.

Ви дали мені два дні на те, щоб пристосуватися, перенести все в мережу;

Невже ти думав, що я розсиплюся в прах?

Невже ти думав, що я ляжу і вмру?

О ні, тільки не я, я виживу.

О, поки я знаю, як збільшити масштаб, я знаю, що буду живий!

О, мої учні ще вчитимуться;

А я буду отримувати свою зарплату, і виживу;

Я виживу, ей, ей.

Мені потрібні були всі сили, щоб не впасти та не померти;

Я весь час намагався поліпшити частини мого навчального плану;

І я провів стільки ночей, просто жаліючи себе;

Раніше я плакав;

Але тепер я високо тримаю голову і ти побачиш;

Як я вчу тебе по Zoom!

Але тільки не кашляй в мікрофон, інакше всі очі будуть прикуті до тебе;

Я тебе не чую, ти мовчиш, твоя камера чорна, ти все ще там?

У нас є проблеми, які потрібно вирішити;

але я знаю, що моя схема оцінювання справедлива;

А тепер виходь!

Я намагаюся закінчити цю лекцію;

Я вже на четвертому дублі;

Тепер інтернет відключився, і у мене скінчилося вино.

Але невже ти думаєш, що я розсиплюся;

Невже ти думав, що я ляжу і вмру?

О ні, тільки не я, я виживу!