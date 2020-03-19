Преподаватель перепел известную песню, в которой рассказал о трудностях из-за карантина: видео
Американский преподаватель Майкл Брунинг придумал новый текст к известной песне Глории Гейнор "I Will Survive". В новой версии преподаватель рассказал о трудностях дистанционного обучения во время карантина.
Профессор истории и политических наук в университете науки и технологий Миссури выложил видео на ютуб, пишет Inside Highered.
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Как рассказал преподаватель, педагогам сказали, что у них есть два дня на подготовку к дистанционному режиму работы.
Сам Брунинг объяснил, что не слишком смыслит в технологиях, поэтому для него это стало настоящим стрессом.
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Перевод текста песни
Сначала мне было страшно, я окаменел;
Я все время думал, что никогда не смогу преподавать через интернет (в оригинале Canva.com, что является сервисом для графического дизайна, – 24 канал);
Но затем я провел столько ночей, читая справочные документы, так много…
И я стал сильным;
И я научился жить дальше;
И вот я вернулся;
Студенты ушли.
Когда все мои коллеги пытаются понять, как жить дальше;
Я должен идти в ногу с техникой и не должен был пропускать те уроки по дизайну;
Если бы я знал хотя бы одну программу, я бы выкладывал все онлайн.
Ну же, иди, дай мне покой;
Я должен это выяснить;
Просто как лекцию, используя свои способности.
Вы дали мне два дня на то, чтобы приспособиться, перенести все в сеть;
Неужели ты думал, что я рассыплюсь в прах?
Неужели ты думал, что я лягу и умру?
О нет, только не я, я выживу.
О, пока я знаю, как увеличить масштаб, я знаю, что буду живой!
О, мои ученики еще будут учиться;
А я буду получать свою зарплату, и выживу;
Я выживу, эй, эй.
Мне нужны были все силы, чтобы не упасть и не умереть;
Я все время пытался улучшить части моего учебного плана;
И я провел столько ночей, просто жалея себя;
Раньше я плакал;
Но теперь я высоко держу голову и ты увидишь;
Как я учу тебя по Zoom!
Но только не кашляй в микрофон, иначе все глаза будут прикованы к тебе;
Я тебя не слышу, ты молчишь, твоя камера черная, ты все еще там?
У нас есть проблемы, которые нужно решить;
но я знаю, что моя схема оценки справедлива;
А теперь выходи!
Я пытаюсь закончить эту лекцию;
Я уже на четвертом дубле;
Теперь интернет отключился, и у меня кончилось вино.
Но неужели ты думаешь, что я рассыплюсь;
Неужели ты думал, что я лягу и умру?
О нет, только не я, я выживу!