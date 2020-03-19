Преподаватель перепел известную песню, в которой рассказал о трудностях из-за карантина: видео

Американский преподаватель Майкл Брунинг придумал новый текст к известной песне Глории Гейнор "I Will Survive". В новой версии преподаватель рассказал о трудностях дистанционного обучения во время карантина.

Профессор истории и политических наук в университете науки и технологий Миссури выложил видео на ютуб, пишет Inside Highered.

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Как рассказал преподаватель, педагогам сказали, что у них есть два дня на подготовку к дистанционному режиму работы.

Сам Брунинг объяснил, что не слишком смыслит в технологиях, поэтому для него это стало настоящим стрессом.

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Перевод текста песни

Сначала мне было страшно, я окаменел;

Я все время думал, что никогда не смогу преподавать через интернет (в оригинале Canva.com, что является сервисом для графического дизайна, – 24 канал);

Но затем я провел столько ночей, читая справочные документы, так много…

И я стал сильным;

И я научился жить дальше;

И вот я вернулся;

Студенты ушли.

Когда все мои коллеги пытаются понять, как жить дальше;

Я должен идти в ногу с техникой и не должен был пропускать те уроки по дизайну;

Если бы я знал хотя бы одну программу, я бы выкладывал все онлайн.

Ну же, иди, дай мне покой;

Я должен это выяснить;

Просто как лекцию, используя свои способности.

Вы дали мне два дня на то, чтобы приспособиться, перенести все в сеть;

Неужели ты думал, что я рассыплюсь в прах?

Неужели ты думал, что я лягу и умру?

О нет, только не я, я выживу.

О, пока я знаю, как увеличить масштаб, я знаю, что буду живой!

О, мои ученики еще будут учиться;

А я буду получать свою зарплату, и выживу;

Я выживу, эй, эй.

Мне нужны были все силы, чтобы не упасть и не умереть;

Я все время пытался улучшить части моего учебного плана;

И я провел столько ночей, просто жалея себя;

Раньше я плакал;

Но теперь я высоко держу голову и ты увидишь;

Как я учу тебя по Zoom!

Но только не кашляй в микрофон, иначе все глаза будут прикованы к тебе;

Я тебя не слышу, ты молчишь, твоя камера черная, ты все еще там?

У нас есть проблемы, которые нужно решить;

но я знаю, что моя схема оценки справедлива;

А теперь выходи!

Я пытаюсь закончить эту лекцию;

Я уже на четвертом дубле;

Теперь интернет отключился, и у меня кончилось вино.

Но неужели ты думаешь, что я рассыплюсь;

Неужели ты думал, что я лягу и умру?

О нет, только не я, я выживу!