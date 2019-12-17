Винаходи українських вчених приноситимуть їм в 10 разів більші гроші: деталі

В міністерстві анонсували зміни щодо виплат науковцям за винаходи, які будуть реально впроваджені в секторі економіки. Винахідники отримуватимуть в десять разів більше грошей.

Постанова про мінімальні ставки винагород була ухвалена урядом 16 грудня 2019 року, пише пресслужба МОН.

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Тепер автори технологій, які запрацюють в економіці, повинні отримувати не менше 20% від грошей які заробляє наукова установа (за українськими законами, власником технологій є університет, де працює науковець).

Таке нововведення серйозно збільшує виплати вченим та покликане мотивувати їх на подальшу роботу.

Раніше мінімальний розмір такої винагороди був на рівні 0,5-3%. Водночас і так невеликі гроші мали ділитися між авторами технологій і фахівцями, які забезпечують їхнє впровадження, тобто трансфер технологій. У підсумку автор міг отримати за свій винахід до 1,5 % від прибутку установи,

– пояснила Ганна Новосад.

Також автори винаходів не повинні будуть ділитися з тими, хто запроваджує технології. Для них існує окрема ставка у розмірі 2%.

До того ж, міністерство освіти готує законопроєкт, який має ще більше стимулювати українських вчених до реальної роботи над науковими проєктами.

Так ми зможемо рухатися в напрямі одразу 2 цілей. По-перше, розробки, створені за бюджетні кошти, більше працюватимуть для держави та суспільства. По-друге, будуватиметься зв'язок між наукою та бізнесом, якого зараз в Україні фактично немає,

– акцентує увагу міністерка освіти.

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Скільки в Україні всього науковців?Загалом в Україні працюють понад 300 тисяч наукових працівників.