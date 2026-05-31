Як привітати з Зеленими святами?

Зелені свята, або Трійця, в українській традиції поєднують християнське свято на честь Святої Трійці та давні народні звичаї вшанування розквіту природи.

Відзначають свято на 50-й день після Великодня – цього року 31 травня. Воно символізує зішестя Святого Духа на апостолів, народження Церкви та оновлення життя.

Саме тому оселі прикрашають клечанням – гілками дерев, травами та пахучою зеленню, які символізують життя, оновлення й Божу благодать. Це свято родинного єднання, миру та вдячності за щедрість землі.

Це свято не має сталого вітання, як Різдво чи Великдень, але щирі вітання та побажання від душі буде приємно почути усім – рідним, друзям, колегам.

Листівка до Зелених свят / Рinterest

Вітаю зі світлим святом Трійці! Нехай разом із запашним клечанням у вашу оселю прийдуть мир, добробут і Божа благодать. Бажаю здоров'я, родинного тепла, щирих людей поруч та радості в кожному дні!

Нехай Трійця наповнить вашу душу спокоєм, подарує сили для нових звершень і збереже найдорожчих людей поруч. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панували любов, злагода та достаток.

Зі святом Трійці! Нехай цей зелений і квітучий день принесе у ваше життя мир, натхнення, добрі новини та щасливі моменти. Бажаю, щоб у серці завжди було місце для радості, а в домі – для тепла й затишку.

Зі святом Трійці! Нехай у вашій оселі, як і в природі, панують краса, мир, добробут і радість. Щастя вам і Божого благословення!

Вітаю із Зеленими святами! Нехай запашне клечання принесе в дім злагоду, достаток і добрі новини.

Хай зелень у хаті,

А радість – у серці,

Хай щастя й достаток

Чекають при дверцях!

У день Трійці оселя оживає разом із природою. Принесіть до хати гілки липи, берези чи клена, розстеліть на долівці пахучу осоку, а у вазу поставте освячені трави – м’яту, мелісу, любисток. Це давній звичай, що дарує дому свіжість і захист.

У деяких регіонах до свята готують особливу випічку – здобні булочки з ягодами або сиром із зеленню, щоб стіл був щедрим і святковим.

Нехай цей день стане нагодою зібратися з рідними, відчути єдність і мир, а природа навколо нагадає про силу оновлення й Божу благодать.