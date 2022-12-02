Повістка буде згодом: ексспівробітник Агентства нацбезпеки США Сноуден отримав паспорт Росії

Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав паспорт Росії. Його дружина також подала заяву на російський паспорт.

Указ про надання громадянства Едварду Сноудену підписав особисто диктатор Путін. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Сноуден просив громадянство ще 2 роки тому

Едвард Сноуден, за словами його адвоката, склав присягу та отримав російський паспорт. Указ про надання громадянства диктатор Путін підписав ще у вересні 2022 року.

Ексспівробітник Агентства нацбезпеки США попросив російське громадянство ще у 2020 році після отримання безстрокової посвідки на проживання на території Росії. Тепер він його таки отримав і має всі шанси потрапити на фронт, як і кожен громадянин Росії призовного віку, адже Сноудену 39 років. Можливо, повістку він отримає згодом.

Дружина Сноудена також подала заявку на російське громадянство.

Що відомо про Сноудена

Едвард Сноуден працював програмістом і системним адміністраторам. У 2013 році він передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.

Це спричинило цілу низку міжнародних скандалів, а самого Сноудена в США заочно звинуватили в шпигунстві й оголосили в міжнародний розшук. Він просив політичного притулку в понад 20 країн світу, але погодилася лише росія. З того часу програміст живе десь на її території, але не в Москві.