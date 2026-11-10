Більшість збиваємо: авіаексперт оцінив ефективність ППО проти реактивних дронів

Реактивні безпілотники стали викликом для української ППО. Попри це, вже зараз вдалося досягти досить високих показників збиття.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" за своїми характеристиками надзвичайно близькі до малогабаритних крилатих ракет. Однак сили ППО справляються з цією загрозою.

Скільки реактивних дронів вдається збивати?

Як наголосив Криволап, наразі Силам оборони вдалося вийти на показники збиття на рівні 75 – 85%. При цьому Україна ще не має достатньої кількості дронів-перехоплювачів.

Ми все ж таки збиваємо ці дрони досить ефективно. Але їх все одно дуже багато. Все це на тлі інших атак дає серйозні руйнування,

– зазначив Криволап.

Особливо складно уразити "Герань-5", яка фактично є крилатою ракетою. Наразі Силам оборони вдається ефективно знищувати цю повітряну ціль, зокрема за допомогою авіації.

Авіаційний експерт оцінив роботу ППО проти реактивних дронів: дивіться відео 24 Каналу

Зараз росіяни обрали конкретну стратегію вибивати виробництво електроенергії. Також під атакою підстанції навколо Києва та в інших регіонах. Саме туди летять реактивні дрони. Інженерний захист із бетонних блоків не завжди захищає обладнання від влучань з повітря.

Є питання до ефективності бетонних конструкцій. Якщо споруда не закрита зверху, то при ударі зверху об'єкт усе одно уражається. Крім того, кількість об'єктів, які захищені, значно менша, ніж ми очікували. Хоча зрозуміло, що неможливо закрити всі трансформатори та відкриті розподільчі пристрої,

– пояснив фахівець.

Раніше розвідники дослідили, що модернізований ворожий дрон "Герань-5 К5-К" здатен розвивати швидкість до 1000 кілометрів на годину. За льотними характеристиками цей дрон фактично є малогабаритною крилатою ракетою.