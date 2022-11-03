В Ефіопії офіційно закінчилась дворічна війна: всього за тиждень переговорів

Центральний уряд Ефіопії та сепаратисти провінції Тиграй після 2-річної війни домовились про її припинення. Всього за один тиждень після початку мирних переговорів сторони заключили угоду.

Дворічну війну завершено

За дотриманням умов мирної угоди стежитиме спеціально створена група представників Африканського союзу.

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Обидві сторони конфлікту у Ефіопії офіційного погодилися припинити вогонь та послідовно, належно й погоджено роззброїтися,

— сказав колишній президент Нігерії Олусеган Абасаньйо, який був посередником у перемовинах.

За його словами, угода передбачає також "відновлення закону й порядку, поновлення надання послуг, безперешкодний доступ до гуманітарних вантажів та захист цивільних".

"Мирний процес зараз не завершується. Імплементація підписаної сьогодні мирної угоди — критично важлива для успіху", – наголосив глава групи перемовників.

Головне про війну в Ефіопії

Упродовж двох років тривав конфлікт між урядом прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда (лауреат Нобелівської премії миру 2019 року) та заколотниками з регіону Тиграй, який контролює опозиційна партія Народний фронт визволення Тиграй (НФОП).

НФОП стверджує, що бореться за виживання етнічних меншин регіону, тоді як влада країни звинувачує партію та її прихильників у сепаратизмі.

Ефіопія – одна з найбільших країн Африки. 110 мільйонів населення – це майже, як 3 України. Регіон Тиграй лежить на півночі. Тиграї складають 6% у багатонаціональному населенні Ефіопії. Останні 30 років представники цього етносу були при владі в країні. У 2018, прем'єр-міністром обрали Абій Ахмеда.

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