Телемарафон втрапив у новий скандал: на інфографіці показали окупований Крим як частину Росії

Під час прямого ефіру марафону "Єдині новини" на екранах з'явилася карта Росії із Кримом. Детальніше про скандал розкаже 24 Канал.

На початку січня в Мінкульті сказали, що марафон виконав своє завдання, тож формат можуть змінити. Однак, поки цього не сталося. До речі, скандал із картою Росії – не перша помилка телемарафону.

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У чому суть нового скандалу з телемарафоном

Створюють контент для телемарафону декілька телеканалів. Карта Росії із Кримом з'явилася на екрані вдень 16 січня двічі – у сюжеті Олени Гончаренко з каналу "Ми – Україна" та за спиною ведучих перед сюжетом.

В ефірі телемарафону показали окупований Крим як частину Росії: дивіться відео

Повний сюжет, де на карті Росії зобразили Крим, можна подивитися за посиланням із 16:06 по 16:09.

Про що йшлося в сюжеті

В обох випадках на тлі карти був список російських областей, які зачепив комунальний колапс. Журналістка розповіла про те, що багато російських обласних центрів перейняли естафету після підмосковного Подольська: наприклад, в Орлі учнів ліцею залило окропом, а в Новосибірську та Нижньому Новгороді окроп потік вулицями, люди дістали опіки. Росіяни без тепла у 19 регіонах. У Свердловській області через аварію довелося евакуювати багато жителів.



Карта Росії з Кримом уперше з'являється за спинами ведучих як штриховка / Скриншот 24 Каналу

Далі її повторюють, але вже більш детально.



Глядачі телемарафону знову бачать карту Росії з Кримом / Скриншот 24 Каналу

У сюжеті відео з російських телеканалів марковано як відео ворожих телеканалів, а наприкінці є висновок про те, що комунальний колапс у державі-агресорці стався через війну, бо гроші на ремонт пішли на війну. Загалом усе політкоректно, окрім карти.

Які ще скандали були в ефірі телемарафону

У жовтні ведуча Ольга Нємцева некоректно висловилася про людей із аутизмом. Вона сказала, що поведінка Путіна "дуже схожа на аутизм", чим дискримінувала людей із аутизмом.

The New York Times зазначає, що аудиторія глядачів марафону звузилася, а довіра до нього – зменшилася. Українці дещо втомилися від його картинки, до того ж війну там змальовують переважно в рожевих тонах, не готуючи людей до тривалих бойових дій.

Згідно з цією картою, Росії також належать Курильські острови, які СРСР захопив у Другій світовій війні. Сьогодні Україна офіційно визнає ці острови окупованою територією Японії. На сторінках у соцмережах каналу "Ми – Україна" поки немає згадок про цей інцидент.звернувся до редакції і чекає на коментар щодо ситуації з картою.