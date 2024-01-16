Телемарафон втрапив у новий скандал: на інфографіці показали окупований Крим як частину Росії
Під час прямого ефіру марафону "Єдині новини" на екранах з'явилася карта Росії із Кримом. Детальніше про скандал розкаже 24 Канал.
На початку січня в Мінкульті сказали, що марафон виконав своє завдання, тож формат можуть змінити. Однак, поки цього не сталося. До речі, скандал із картою Росії – не перша помилка телемарафону.
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У чому суть нового скандалу з телемарафоном
Створюють контент для телемарафону декілька телеканалів. Карта Росії із Кримом з'явилася на екрані вдень 16 січня двічі – у сюжеті Олени Гончаренко з каналу "Ми – Україна" та за спиною ведучих перед сюжетом.
В ефірі телемарафону показали окупований Крим як частину Росії: дивіться відео
Повний сюжет, де на карті Росії зобразили Крим, можна подивитися за посиланням із 16:06 по 16:09.
Про що йшлося в сюжеті
В обох випадках на тлі карти був список російських областей, які зачепив комунальний колапс. Журналістка розповіла про те, що багато російських обласних центрів перейняли естафету після підмосковного Подольська: наприклад, в Орлі учнів ліцею залило окропом, а в Новосибірську та Нижньому Новгороді окроп потік вулицями, люди дістали опіки. Росіяни без тепла у 19 регіонах. У Свердловській області через аварію довелося евакуювати багато жителів.
Карта Росії з Кримом уперше з'являється за спинами ведучих як штриховка / Скриншот 24 Каналу
Далі її повторюють, але вже більш детально.
Глядачі телемарафону знову бачать карту Росії з Кримом / Скриншот 24 Каналу
У сюжеті відео з російських телеканалів марковано як відео ворожих телеканалів, а наприкінці є висновок про те, що комунальний колапс у державі-агресорці стався через війну, бо гроші на ремонт пішли на війну. Загалом усе політкоректно, окрім карти.
Які ще скандали були в ефірі телемарафону
- У жовтні ведуча Ольга Нємцева некоректно висловилася про людей із аутизмом. Вона сказала, що поведінка Путіна "дуже схожа на аутизм", чим дискримінувала людей із аутизмом.
- The New York Times зазначає, що аудиторія глядачів марафону звузилася, а довіра до нього – зменшилася. Українці дещо втомилися від його картинки, до того ж війну там змальовують переважно в рожевих тонах, не готуючи людей до тривалих бойових дій.