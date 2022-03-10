Білий дім назвав "теорією змов" фейк пропагандистів Кремля про "хімічні лабораторії в Україні"

Росія активно проводить кампанію з дезінформації. На чергові фейки росіян відреагували у США.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що ехо цих конспірологічних теорій чути у Китаї.

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У США прокоментували нові фейки Росії

Псакі заявила, про те, що у Білому домі звернули увагу на брехливі заяви про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Саме такі фейки протягом останніх днів розповсюджують офіційні представники влади Росії.

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