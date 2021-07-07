Опублікували фото загиблого екіпажу літака Ан-26, що впав на Камчатці

На російській Камчатці сталася авіакатастрофа, у якій загинули 28 людей. Вижити не вдалося ані пасажирам, ані екіпажу: борт врізався у скелі, а потім спалахнув.

У Росії оприлюднили фото екіпажу літака Ан-26. У катастрофі загинув екіпаж у складі 5 чоловіків і однієї жінки.

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Загиблий екіпаж літака Ан-26 на Камчатці

Фотографії шести членів екіпажу опублікувало у своєму офіційному телеграмі керівництво Камчатського краю. У повідомленні додали фото загиблих:

командира повітряного судна Дмитра Никифорова,

другого пілота Олександра Анісімова,

штурмана Володимира Садієва,

бортового оператора Івана Неверова,

бортпровідниці Ірини Середи

бортмеханіка Рюстема Завгарова.

Загиблий екіпаж Ан-26 / Фото керівництва Камчатського краю

Екіпаж Ан-26. Запам'ятаємо їх такими,

– додали до допису.

Командир налітав 750 годин за 2 роки

Наступного дня після катастрофи – 7 липня рятувальники почали діставити із води тіла загиблих. Вже вдалося виявити 19 осіб.

Командир екіпажу літака, що розбився на Камчатці літака Ан-26, налітав на своїй посаді близько 750 годин за два роки. Це свідчить про значний досвід. Такі дані надав заступник генерального директора Камчатського авіапідприємства Сергія Горба.

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Командиру повітряного судна Дмитру Никифорову було 35 років. У Камчатському авіаційному підприємстві він працював з 2013 року, спочатку на посаді другого пілота,

– розповіли в авіапідприємстві.

Другий пілот Олександр Анісімов, незважаючи на відносно молодий вік, теж був професіоналом, мав хорошу практику і достатню підготовку. Там додали, що найдосвідченішим в екіпажі був бортмеханік.

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