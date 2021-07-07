Опублікували фото загиблого екіпажу літака Ан-26, що впав на Камчатці

7 липня 2021 , 14:41
Читать новость на русском

Джерело:

керівництво Камчатського краю

На російській Камчатці сталася авіакатастрофа, у якій загинули 28 людей. Вижити не вдалося ані пасажирам, ані екіпажу: борт врізався у скелі, а потім спалахнув.

У Росії оприлюднили фото екіпажу літака Ан-26. У катастрофі загинув екіпаж у складі 5 чоловіків і однієї жінки.

Головне про Зникнення й авіакатастрофа літака Ан-26 на Камчатці: все, що відомо – фото, відео

Загиблий екіпаж літака Ан-26 на Камчатці

Фотографії шести членів екіпажу опублікувало у своєму офіційному телеграмі керівництво Камчатського краю. У повідомленні додали фото загиблих:

  • командира повітряного судна Дмитра Никифорова,
  • другого пілота Олександра Анісімова,
  • штурмана Володимира Садієва,
  • бортового оператора Івана Неверова,
  • бортпровідниці Ірини Середи
  • бортмеханіка Рюстема Завгарова.

Загиблий екіпаж Ан-26 / Фото керівництва Камчатського краю

Екіпаж Ан-26. Запам'ятаємо їх такими,
– додали до допису.

Зверніть увагу! Наступного дня після катастрофи – 7 липня рятувальники почали діставити із води тіла загиблих. Вже вдалося виявити 19 осіб.

Командир налітав 750 годин за 2 роки

Командир екіпажу літака, що розбився на Камчатці літака Ан-26, налітав на своїй посаді близько 750 годин за два роки. Це свідчить про значний досвід. Такі дані надав заступник генерального директора Камчатського авіапідприємства Сергія Горба.

Важливо Список загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: імена жертв

Командиру повітряного судна Дмитру Никифорову було 35 років. У Камчатському авіаційному підприємстві він працював з 2013 року, спочатку на посаді другого пілота,
– розповіли в авіапідприємстві.

Другий пілот Олександр Анісімов, незважаючи на відносно молодий вік, теж був професіоналом, мав хорошу практику і достатню підготовку. Там додали, що найдосвідченішим в екіпажі був бортмеханік. 

Авіакатастрофа Ан-26: головне

  • Пасажирський літак Ан-26 6 липня летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.
  • Раптово з бортом повністю зник зв'язок лише за 9 хвилин до приземлення.
  • Оперативники одразу ж почали обліт прилеглої території у пошуках літака.
  • Виявилося, що літак врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море. Загинули 28 осіб.
  • Слідство розглядає 3 версії падіння: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.
  • Ан-26, що впав, випустили у 1982 році. Восени 2012 року літак пройшов капітальний ремонт
Автор: Вероніка Климська