Екіпаж літака відмовився злітати через ганебні витівки пасажирів

Американська авіакомпанія Southwest Airlines 15 квітня заявила, що літак не піде на зліт, доки пасажири не приберуть безлад, який вони залишили посеред проходу салону.

Річ у тім, що пасажири авіалайнера влаштували безлад у салоні. Тож стюардеса заявила, що літак злетить лиш тоді, коли все приберуть.

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Що зробили пасажири

Цю історію розповів один із пасажирів рейсу. Стюардеса, на ім'я Дженніфер Шапер стверджувала, що хтось розсипав рис по підлозі салону. Коли члени екіпажу також це помітили, вони вимагали від винуватця прибрати безлад.

"Вона дала нам усім зрозуміти, що нас неправильно виховали, і вона розчарована всіма нами", – розповіли очевидці.



Витівка пасажирів / Фото з твітеру

За словами пасажирів, коли літак нарешті вилетів, їм не подали напої у якості "покарання" за інцидент.

Пізніше представник Southwest Airlines перепросив за відсутність прохолодних напоїв.

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