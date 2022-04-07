Екіпаж російського танку напився і потопився: курйозне фото

На Запоріжжі російські десантники, які керували бойовою машиною, напилися та потопили техніку. Ймовірно, окупанти також загинули.

Українські захисники з 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців показали наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю.

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За їх даними, екіпаж російського БМД-3 напився та потопився. "Екіпаж вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі", – повідомили в Генштабі ЗСУ.



Екіпаж російської БМД-3 потопився після п'янки / Фото Генштабу ЗСУ

Раніше приблизно 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії потрапили до лікарні внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати".

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