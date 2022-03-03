Екіпаж затонулого судна HELT врятовано

Екіпаж затонулого судна HELT, яке було вражено російською ракетою, врятовано. Шестеро моряків, які перебували на судні, знайдені і перебувають на борту рятувального судна SAR 01.

Врятувалися четверо українців і двоє росіян

Стан здоров'я всіх членів екіпажу задовільний. Рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ.

Варто знати Росіяни могли захопити цивільні судна, щоб під їхнім прикриттям зайти в Одесу

Операцію з порятунку проводить КП "Морська пошуково-рятувальна служба".

Як відомо, теплохід під прапором Панами був вражений ракетою ВМС Росії. Судно затонуло на траверсі порту Південний.

На борту перебували четверо українців та двоє росіян. Спершу повідомлялося, що вижило тільки двоє моряків.

Рятувальникам було складно провести операцію через те, що вони постійно перебували під прицілом російської армії.

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