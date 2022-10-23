Екоактивісти Німеччини облили коштовну картину Клода Моне картопляним пюре: епічне відео

У німецькому музеї Барберіні екоактивісти облили картопляним пюре картину Клода Моне із серії "Стіжки сіна". Мовиться про цінну картину "Зернові стіжки", яка на аукціоні у 2019 році вартувала понад 110 мільйонів доларів.

Екоактивісти руху Letzte Generation заявили, що зробили з картини Моне – сцену, а публіку – аудиторію. Вони наголосили, що якщо для того, щоб суспільство зрозуміло, що викопне паливо вбиває, вони виливатимуть пюре чи супи на картини.

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"Ця картина нічого не коштуватиме": екоактивісти пояснили свій вчинок

Екоактивісти зауважили, що люди їх помічають лиш тоді, коли вони обливають картини. Вони наголосили, що світ на порозі кліматичної катастрофи, а все, що лякає людей – суп на картині.

Ця картина нічого не коштуватиме, якщо нам доведеться битися через їжу. Коли ви почнете слухати? Коли ви нарешті почнете слухати й перестанете вести справи, як завжди? Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають. Ми на порозі кліматичної катастрофи, а все, чого ви боїтеся – це томатний суп чи картопляне пюре на картині. А я боюся, що ми не зможемо годувати наші сім'ї до 2050 року,

– звернулася до відвідувачів музею активістка.

Letzte Generation, які звинувачують уряд Німеччини в ігноруванні всіх попереджень і доведенні країни до краю прірви, заявляють, що є частиною останнього покоління, яке може запобігти краху суспільства.

Екоактивісти облили картину Клода Моне: дивіться відео

Чи зіпсовано картину

Представник музею сказав, що картину було захищено склом. У музеї поціновувачів культури заспокоїли, що вона не була пошкоджена.

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