Екоактивістка, мільярдер та перша леді: нові обличчя 2019 року

Екоактивістка Грета Тунберг, яка розсварила весь світ, нова перша леді України Олена Зеленська – це нові особистосі, з якими ми познайомилися у році, що минає. 24 канал згадує людей, які досягли нових висот або стали відомими саме у 2019-му.

Цікаво б спитати у відомих особистостей: яке воно, те відчуття, коли ти стаєш знаменитим й втрачаєш приватність, а тебе починають впізнавати люди на вулиці.

Як стати відомою у 15 років, може розказати Грета Тунберг, шведська активістка, що виступає за зупинку глобального потепління та зміну клімату. У 2019 році журнал "Times" назвав її людиною року.

Грета Тунберг / Фото: Time

Зараз Греті вже 16. У дев'ятому класі вона вирішила не відвідувати школу через спеку і лісові пожежі у Швеції. Грета протестувала, сидячи на вулиці під шведським парламентом щодня під час навчальних годин зі знаком Skolstrejk för klimatet ("Шкільний страйк заради клімату").

Активістка вимагала щоб шведський уряд зменшив викиди вуглецю. Після загальних виборів у Швеції вона страйкувала лише по п'ятницях, отримуючи всесвітню увагу.

Тунберг надихнула школярів по всьому світу взяти участь у шкільних страйках, так зародився рух "Fridays For Future", по нашому "П’ятниці за майбутнє". Понад 20 тисяч учнів провели страйки щонайменше в 270 містах світу.

Грета Тунберг біля шведського парламенту / Фото: Facebook

У 2019 році Грета Тунберг виступила на саміті ООН з питань клімату в Нью-Йорку. Вона звинуватила світових лідерів у тому, що вони вирішують лише фінансові питання та обіцяють вічне економічне зростання, в цей час як людство перебуває на порозі масового вимирання.

У березні 2019 року депутати від шведської Лівої партії (колишня Комуністична партія Швеції) та Соціалістичної лівої партії Швеції номінували Грету на Нобелівську премію миру, але її отримав прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

Простий вчитель, який став мільярдером

Наступний герой огляду китайський бізнесмен Джек Ма. Він також як і Грета бореться за збереження природи. Крім того, Ма є одним з найбагатших людей у світі.

Компанія Alibaba group, яку він заснував разом з друзями у 1999 році через 20 років стала найдорожчою азійською компанією. Ринкова вартість Alibaba, яка займається інтернет-бізнесом, за підсумками 2019 року склала 570 мільярдів доларів США.

Джек Ма / Фото: Facebook

Основна мета групи компаній, яку створив Джек Ма, це надання інтернет-майданчику передусім китайським виробників для продажу оптом своїх товарів.

До слова, відомий українцям інтернет-магазин AliExpress також входить до групи Alibaba. Метою створення у 2010 році такого сайту стала потреба малого бізнесу в закупівлі невеликих об’ємів товарів у виробників.

А розпочинав Джек Ма працювати простим вчителем англійської мови у китайському місті Ханчжоу й заробляв по 12-15 доларів на місяць. На початку 1990-х років він довго намагався влаштуватися на роботу куди завгодно, але не зміг й поїхав на заробітки в США. Там Ма відкрив для себе й Китаю інтернет.

У 2013 році Джек Ма пішов на пенсію, а у 2019 році вперше відвідав Україну. Тож, для нас його обличчя тепер стало знайомим. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й виступив на економічному форумі у Києві.

Перша леді України

До слова, про Зеленського, його дружина відкриває українську сторінку огляду нових обличь року. Перша леді Олена Зеленська не була публічною особою до початку президентських виборів 2019 року.

Олена та Володимир Зеленські / Фото: газета "День"

З майбутнім чоловіком вона навчалася в паралельних класах криворізької гімназії № 95, але знайомі вони не були. Це сталось пізніше — коли Олена вчилася на будівельному факультеті Криворізького національного університету, а Зеленський — у Криворізькому економічному інституті. Пара зустрічалася 8 років, а у 2003 році одружилися. Подружжя має двох дітей – старшій дівчинці Олександрі 14 років, а молодшому Кирилу шість.

У Кривому Розі Олена отримала червоний диплом магістра за фахом архітектора, але ніколи не працювала за професією. В юності часто супроводжувала Зеленського на виступах і репетиціях, допомагаючи у підготовці номерів, пізніше стала автором "Студії квартал – 95".

Коли чоловік став президентом, дружина почала допомагати йому й у цій справі.

Володимир Зеленський та його дружина під час візиту в Естонію / Фото: ТСН

Олена часто супроводжує Зеленського у поїздках й любить продемонструвати міжнародній спільноті українську красу й елегантність, одягаючи розкішний одяг.

Перший міністр трансформації

Наступним героєм нашої статті є людина, про яку до 2019 року мало хто чув. Це Михайло Федоров, який зараз працює віце-прем’єр міністром України. Крім того, він став першим в історії нашої держави міністром цифрової трансформації. Цей орган був створений у 2019 році.

Михайло Федоров / Фото: Facebook

Федоров до приходу у владу займався підприємницькою діяльністю й заснував диджитал-агенцію. Під час президентських перегонів він відповідав саме за цей напрям кампанії Володимира Зеленського.

Тепер Федеров на пару з Дмитром Дубілетом втілюють мрію президента про країну у смартфоні.

Біллі Айліш й погані хлопці

Завершуємо ми огляд музикою. У березні 2019 року американська співачка з чоловічім ім’ям Біллі Айліш (Billie Eilish) випустила свій перший студійний альбом, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ("Куди ми йдемо, коли засинаємо?"), який очолив американські і британські хіт-паради, а сингл "Bad Guy" ("Поганий хлопець"), вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США).

