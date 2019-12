Экоактивистка, миллиардер и первая леди: новые лица 2019 года

Экоактивистка Грета Тунберг, рассорившая весь мир, новая первая леди Украины Елена Зеленская – это новые личности, с которыми мы познакомились в уходящем году. 24 канал вспоминает людей, достигших новых высот или ставших известными именно в 2019-м.

Интересно бы спросить у известных личностей: какое оно, то чувство, когда ты становишься знаменитым и теряешь приватность, а тебя начинают узнавать люди на улице.

Как стать известной в 15 лет, может рассказать Грета Тунберг, шведская активистка, выступающая за остановку глобального потепления и изменение климата. В 2019 году журнал "Times" назвал ее человеком года.



Грета Тунберг / Фото: Time

Сейчас Грете уже 16. В девятом классе она решила не посещать школу из-за жары и лесных пожаров в Швеции. Грета протестовала, сидя на улице под шведским парламентом ежедневно во время учебных часов со знаком Skolstrejk för klimatet ("Школьная забастовка ради климата").

Активистка требовала чтобы шведское правительство уменьшило выбросы углерода. После всеобщих выборов в Швеции она бастовала лишь по пятницам, получая всемирное внимание.

Тунберг вдохновила школьников по всему миру принять участие в школьных забастовках, так зародилось движение "Fridays For Future", по нашему "Пятницы за будущее". Более 20 тысяч учеников провели забастовки по меньшей мере в 270 городах мира.



Грета Тунберг возле шведского парламента / Фото: Facebook

В 2019 году Грета Тунберг выступила на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Она обвинила мировых лидеров в том, что они решают только финансовые вопросы и обещают вечный экономический рост, в то время как человечество находится на пороге массового вымирания.

В марте 2019 года депутаты от шведской Левой партии (бывшая Коммунистическая партия Швеции) и Социалистической левой партии Швеции номинировали Грету на Нобелевскую премию мира, но ее получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али.

Простой учитель, который стал миллиардером

Следующий герой обзора китайский бизнесмен Джек Ма. Он также как и Грета борется за сохранение природы. Кроме того, Ма является одним из самых богатых людей в мире.

Компания Alibaba group, которую он основал вместе с друзьями в 1999 году через 20 лет стала самой дорогой азиатской компанией. Рыночная стоимость Alibaba, занимающейся интернет-бизнесом, по итогам 2019 года составила 570 миллиардов долларов США.



Джек Ма / Фото: Facebook

Основная цель группы компаний, которую создал Джек Ма, это предоставление интернет-площадки прежде всего китайским производителям для продажи оптом своих товаров.

К слову, известный украинцам интернет-магазин AliExpress входит в группу Alibaba. Целью создания в 2010 году такого сайта стала потребность малого бизнеса в закупках небольших объемов товаров у производителей.

А начинал Джек Ма работать простым учителем английского языка в китайском городе Ханчжоу и зарабатывал по 12-15 долларов в месяц. В начале 1990-х годов он долго пытался устроиться на работу куда угодно, но не смог и поехал на заработки в США. Там Ма открыл для себя и Китая интернет.

В 2013 году Джек Ма ушел на пенсию, а в 2019 году впервые посетил Украину. Поэтому, для нас его лицо теперь стало знакомым. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и выступил на экономическом форуме в Киеве.

Первая леди Украины

К слову, о Зеленском, его жена открывает украинскую страницу обзора новых лиц года. Первая леди Елена Зеленская не была публичным лицом до начала президентских выборов 2019 года.



Елена и Владимир Зеленские / Фото: газета "День"

С будущим мужем она училась в параллельных классах криворожской гимназии № 95, но знакомы они не были. Это случилось позже – когда Елена училась на строительном факультете Криворожского национального университета, а Зеленский – в Криворожском экономическом институте. Пара встречалась 8 лет, а в 2003 году поженились. У супругов двое детей – старшей девочке Александре 14 лет, а младшему Кириллу шесть.

В Кривом Роге Елена получила красный диплом магистра по специальности архитектора, но никогда не работала по профессии. В юности часто сопровождала Зеленского на выступлениях и репетициях, помогая в подготовке номеров, позже стала автором "Студии квартал – 95".

Когда муж стал президентом, жена начала помогать ему и в этом деле.



Владимир Зеленский и его супруга во время визита в Эстонию / Фото: ТСН

Елена часто сопровождает Зеленского в поездках и любит продемонстрировать международному сообществу украинскую красоту и элегантность, одевая роскошную одежду.

Первый министр трансформации

Следующим героем нашей статьи является человек, о котором до 2019 года мало кто слышал. Это Михаил Федоров, который сейчас работает вице-премьер министром Украины. Кроме того, он стал первым в истории нашего государства министром цифровой трансформации. Этот орган был создан в 2019 году.



Михаил Федоров / Фото: Facebook

Федоров до прихода во власть занимался предпринимательской деятельностью и основал диджитал-агентство. Во время президентской гонки он отвечал именно за это направление кампании Владимира Зеленского.

Теперь Федеров на пару с Дмитрием Дубилетом воплощают мечту президента о стране в смартфоне.

Билли Айлиш и плохие парни

Завершаем мы обзор музыкой. В марте 2019 года американская певица с мужском именем Билли Айлиш (Billie Eilish) выпустила свой первый студийный альбом, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"("Куда мы идем, когда засыпаем?"), который возглавил американские и британские хит-парады, а сингл "Bad Guy" ("Плохой парень"), вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

