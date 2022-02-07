Екокатастрофи не сталось: біля Лівану потрапив в аварію танкер, який перевозив мазут

Танкер, який віз із Туреччини до Лівану 42 тисячі тон залишків нафти, потрапив у аварію. Причиною небезпечної ситуації стали несприятливі погодні умови.

Про це повідомив міністр транспорту Лівану Алі Хамія. За його словами, танкер Pyxis Epsillon відправився з порту Аліага в Туреччині до порту Амшіт в Лівані.

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Чому сталась аварія

"Судно Pyxis Epsilon потрапило в морську аварію біля узбережжя Амшіта через сильний вітер. Це призвело до пошкодження керма та зупинки процесу розвантаження", – мовиться в дописі.



Судно Pyxis Epsillon / Ілюстративне фото Vesseljoin

Що з танкером

Хамія також зазначив, що внаслідок аварії навколишньому середовищу шкоди не завдано. Крім того, в іншому дописі міністр додав, що судно відбуксирували до порту Бейрута.



Небезпечні інциденти через паливо: останні новини

Поблизу Нігерії 2 лютого підірвався нафтопереробний танкер Trinity Spirit, тому з'явилась висока ймовірність екологічної катастрофи. Зазначається, що моряки та екіпаж судна зникли безвісти.

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів місті Абу-Дабі 22 січня прогримів вибух. Унаслідок нього п остраждали 3 нафтові танкери та аеропорт.

остраждали 3 нафтові танкери та аеропорт. У США неподалік Нового Орлеана 13 січня розірвався трубопровід, з якого витекло в навколишнє середовище понад 1,1 мільйона літрів дизельного палива. Це призвело до загибелі риб, птахів та інших тварин.

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الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحملة ب ٤٢ الف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون ان يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي.٢/١