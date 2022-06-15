Економічна війна, – Рябцев пояснив відмову Шольца від націоналізації підрозділу "Газпрому"

Про це 24 каналу розповів директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. Він також зазначив, що із результатами можна впоратись, бо вони прогнозовані. А от щодо наслідків, не можна бути певним, адже вони бувають непередбачувані.

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"Політики великого штибу мають думати не лише про результати, а й про наслідки. Німеччина ще у 2019 році закуповувала близько 57 мільярдів кубометрів російського газу, тоді, як у минулому році закупила 42 мільярди, а вже цього року планує скоротити ці обсяги до мінімуму", – додає експерт.

Ми бачимо протистояння – хто кого "дотисне" чи змусить йти на певні поступки. Росія розуміє, що ринок збуту у 57 мільярдів кубометрів зникає, причому зникає просто на очах,

– зазначає Рябцев.

Тому всі ці дзеркальні санкції і намагання перекинути на Siemens провину за скорочення транспортування газу "Північним потоком" є для того, аби змусити німецьку владу відповідати перед народом за підвищення цін на енергоносії, каже експерт.

На думку Геннадія Рябцева, зараз, без перебільшення, вже триває економічна війна, яку оголосив Путін у своїй черговій промові.

Саудівська Аравія готова видобувати більше нафти

Ринок нафти на сьогодні досить напружений, що призвело до нової хвилі зростання цін на сировину. Проте про реальний дефіцит нафти на ринку говорити ще зарано.

Зростає попит на нафту на фоні відновлення глобальної економіки після пандемії коронавірусу. Водночас суттєво зросла ймовірність зменшення обсягів видобування нафти у державі-агресорці Росії. До військового вторгнення в Україну на Росію припадало 10% сировини на світовому ринку.

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У Financial Times зазначили, що між США та Саудівською Аравією досить складні відносини. Керівництво останньої багато разів не погоджувалося з закликами офіційного Вашингтона та країн G7 прискорити темпи збільшення обсягів видобування нафти попри стрімке зростання цін.

Саудівська Аравія готова змінити тон у рамках руху на зближення із США. Також Саудівська Аравія запевнила, що готова наростити видобуток чорного золота у разі виникнення дефіциту на ринку.

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