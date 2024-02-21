Данілов пояснив, як ставиться до ідеї економічного бронювання працівників

В Україні розглядають зміни до закону про мобілізацію. Зокрема, однією з ідей, які обговорюють, є так зване економічне бронювання.

Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю прокоментував економічне бронювання працівників. За його словами, це питання законодавства, тобто Кабінету Міністрів.

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Є фронт і є тил

Він наголосив, що кожен повинен відповідати за те, у чому він сам компетентний. Водночас секретар РНБО висловив своє особисте ставлення до ідеї економічного бронювання.

Що стосується мого особистого ставлення, треба розуміти, що є фронт і є тил, який має забезпечувати цей фронт. Мова йде і про виробництва і про сплату податків, нам потрібно утримувати пенсіонерів та військо,

– зауважив він.

Данілов нагадав, що податки сплачують люди, які працюють, ФОПи., тому важливо знайти баланс інтересів. За його словами, це завдання держави зробити так, щоб все було справедливо.

Данілов прокоментував закон мобілізацію