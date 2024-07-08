На сьогодні у Раді однієї ініціативною групою депутатів зареєстровано три законопроєкти про економічне бронювання. Дмитро Наталуха розповів, коли за них голосуватимуть у парламенті.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі телемарафону пояснив, що пропонують усі три документи.

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Яким може бути економічне бронювання

За його словами, перший законопроєкт передбачає 20 тисяч гривень збільшеного щомісячного військового збору за одну заброньовану особу, одного критичного фахівця.

Другий документ пропонує встановити мінімальну заробітну платню, від якої стартує право на бронювання. Йдеться про 36 600 гривень. Це стосується виключно найманих працівників в юридичних особах.

Третій законопроєкт – мішана, гібридна модель. Він запроваджує мінімальну зарплатню для найманих працівників юридичних осіб у розмірі 36 600 гривень і для ФОПів встановлює збільшений військовий збір в розмірі 20 тисяч гривень.

Коли будуть розглядатися ці законопроєкти

Наталуха вважає, що до кінця липня вже може відбутися перше читання цих законопроєктів. Що ж до другого читання, то нардеп певний, що з ним трапиться така сама історія як із законом про мобілізацію, коли законопроєкт про економічне бронювання просто заспамлять правками противники цієї ідеї. І буде витрачатися багато часу на їх відпрацювання.

Посадовець каже, що десь ближче до осені може відбутися голосування за документ у другому читанні.

Нагадаємо, що раніше Мінекономіки назвало підприємства, які можуть забронювати до 100 відсотків працівників.