Рада розглядає економічне бронювання: які зміни можуть запровадити

Станом на сьогодні є можливість бронювати підприємства і співробітників на підприємстві за постановами Кабміну. Це так зване стратегічне бронювання, яке реалізується безкоштовно. Однак наразі розглядають й варіант економічного бронювання.

Як пояснив голова комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха, у стратегічному є сім критеріїв для того, щоб претендувати на бронь. Якщо компанія підпадає під три із цих семи критеріїв, то її можуть забронювати. Наразі ж Рада хоче ввести паралельний механізм, не скасовуючи уже наявний.

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Економічне бронювання – яким воно буде

За його словами, Рада наразі розглядає три варіанти економічного бронювання. Є багато підприємств, які сплачують стратегічну кількість податків, але при цьому вони не підпадають під ці сім критеріїв або навіть під три з них для того, щоб претендувати на стратегічне бронювання.

Однак, як наголосив нардеп, у них "є ресурс, бажання та необхідність".

Найголовніше – бути впевненими, що їхні технічні спеціалісти, критичні співробітники будуть продовжувати виконувати свою функцію на своїх робочих місцях, для того, щоб вони далі могли планувати роботу підприємства та не зупинялися,

– зауважив Наталуха.

Він стверджує, що подібний запит сформувався саме від потреб бізнес, який і реалізувався у формі моделей економічного бронювання. На відміну від стратегічного бронювання, в економічному бронюванні роль держави взагалі мінімальна, якщо не відсутня.

"Ідея полягає в тому, що в усіх трьох моделях саме підприємство визначає, які співробітники для нього критичні і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи", – каже нардеп.

За його словами, за цих співробітників підприємство готове сплачувати додатковий фінансовий ресурс.

Які варіанти економічного бронювання розглядають

Дмитро Наталуха запевнив, що перша модель передбачає 20 тисяч гривень збільшеного військового збору за кожного заброньованого співробітника. У другій моделі це мінімальна заробітна плата такого співробітника, яка стартує від 36 тисяч гривень.

Третя модель буде стосуватися найманих працівників, тобто в юридичних особах, це мінімальна заробітна плата від 36 тисяч гривень. Для фізичних осіб-підприємців це модель збільшеного військового збору – 20 тисяч гривень за заброньовану особу на місяць.