Під загрозою – Азія: світ швидкими темпами рухається до великої війни

Окрім очевидного висновку, що світ швидкими темпами рухається до великої війни, прокоментую цю тенденцію як економіст.

Наслідки зростання оборонних видатків

Оборонні видатки у світі зростають зі значним випередженням ВВП та продуктивності. Про те, які це матиме наслідки, розповів Юрій Гайдай, інформує 24 Канал.

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1. Негативний вплив на продуктивність. Оборонні видатки зростають коштом менших інвестицій у людський капітал (освіта, медицина) та в інфраструктуру.

Значні інвестиції та інші стимули від уряду витягують у цю сферу якісний людський капітал з інших сфер – тих, хто міг бути якісним управлінцем, інноватором, дослідником у цивільних напрямках. При цьому ефекти "переливу", коли оборонні технології потім перетікають у цивільну економіку насправді доволі обмежені та відтягнуті у часі, тому не компенсують втрат.

2. Часто оборонні видатки нарощуються через вищі податки. Більша частка держави, як правило, зменшує продуктивність економіки, перерозподіляючи кошти з ринкових сегментів у менш конкурентну оборонку.

3. Вища роль військових, великі оборонні видатки – це майже завжди погано для демократії та інституцій. Усе тому, що оборонний сектор через свою закритість завжди вразливіший до корупції, та й управлінські практики у війську – про чітку субординацію та дотримання наказів, з відповідною селекцією.

Що характерно, більш вразливі – якраз економіки, що розвиваються. Їм важче досягнути перетоку позитивних ефектів у цивільний сектор, їх інституції більш вразливі, вони більше страждають від низької продуктивності.

Розвиненим економікам легше грати в цю гру з меншою довгостроковою шкодою для себе.

До речі, про Китай – він якраз вразливий. І це теж аргумент на користь того, що триваюча мілітаризація Азії не може бути сталою. Вона вибухне або війною, або політичною чи економічною кризами, або ж їхнім поєднанням.