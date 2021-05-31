Залежатиме від риторики Лукашенка, – Кравчук про економічні санкції проти Білорусі

У Європейському Союзі закликали ввести економічні та фінансові санкції проти Білорусі. Рішення України залежатиме від того, як себе поводитиме самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Якщо від запровадження санкцій страждатимуть білоруси, то це точно не найкраще розв'язання ситуації. Таку думку в ефірі висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Важливо У червні Україна отримає від Білорусі лише п'яту частину місячної норми бензину

За її словами, наразі варіант із запровадженням обмежень наразі не розглядається. Але у випадку подальших недружніх кроків Білорусі – ситуація може змінитись.

Подальші кроки щодо запровадження економічних санкцій залежатимуть від риторики самого нелегітимного президента Лукашенка і тими діями, які він може робити для українських продуктів,

– зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що необхідно простежити за економічним інтересом білоруських чиновників та силовиків і "бити" саме туди.

Інтереси українців – понад усе

Нардепка відзначила, що в економічних відносинах з Білоруссю Україна повинна насамперед керуватись інтересами українців.

"Якщо мовиться про певний імпорт, який займає якусь частку ринку, то різке припинення постачання білоруського бензину може спричинити певні незручності, насамперед для українців", – сказала Кравчук.

Кравчук прокоментувала економічні відносини України і Білорусі: дивіться відео