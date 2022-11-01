Майже 40% енергетичної інфраструктури пошкоджено: Зеленський анонсував "економічний Рамштайн"

Росія пошкодила близько 40% енергетичної інфраструктури України. Нашій державі потрібна допомога, нею може стати так званий "економічний Рамштайн".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Володимир Зеленський поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

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Глава держави розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав – членів ЄС.

Володимир Зеленський зауважив, що доцільно створити платформу для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик,

– наголосив Володимир Зеленський.

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Коротко про російські атаки на енергетику України

Росія почала масовано завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі з 10 жовтня.

31 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергосистему України. Вона була найсерйознішою, у ДТЕК повідомили, що використали весь запас для відновлення енергосистеми.

Внаслідок вчорашньої атаки уражені 10 регіонів, у яких пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

У частині областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

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