Російська економіка вже досягла свого больового порогу, – Мерц

Російська економіка зазнає значного тиску через високу інфляцію, падіння доходів від енергоносіїв та зростання державного дефіциту. Фрідріх Мерц заявив, що Москва вже досягла "больового порогу".

Про це він заявив під час візиту до Києва та зустрічі з Володимиром Зеленським.

Що сказав Мерц про стан економіки Росії?

За словами канцлера, Москва стикається одразу з кількома серйозними проблемами. Серед них – висока інфляція, значна облікова ставка, скорочення доходів від експорту нафти й газу та стрімке зростання державного дефіциту.

Рекордно висока облікова ставка свідчить про серйозні труднощі, з якими зараз стикається російська економіка.

Окремо німецький канцлер висловився щодо завершення війни. За його словами, Україна, Німеччина та інші європейські країни прагнуть миру.

Україна, Німеччина та Європа прагнуть миру, але він має бути досягнутий шляхом переговорів,

– заявив Мерц.

Водночас канцлер категорично відкинув можливість нав'язування Україні або Європі умов завершення війни. За його словами, мирне врегулювання має враховувати позицію України та досягатися в результаті переговорного процесу.

Нагадаємо, Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня потрапив під повітряну тривогу. У столиці в цей час лунали сирени, вибухи та працювала протиповітряна оборона. Він разом із президентом Володимиром Зеленським перебував біля пошкодженої будівлі Національної академії наук України.

Росія протягом дня неодноразово атакувала Київ, зокрема застосовуючи реактивні безпілотники. Один з ударів припав на Північний міст через Дніпро, внаслідок чого було пошкоджено дорожнє покриття, а двоє людей постраждали.

Під час перебування німецького канцлера в Києві повітряні тривоги оголошували кілька разів. Попри це, Мерц не спускався в укриття під час жодної з тривог.