Наслідки стануть критичними: що зараз відбувається з російською економікою

Поки у Кремлі кричать, що санкції нібито не працюють, економічна ситуація у Росії стрімко погіршується. Перегрів економіки – лише початок незворотних процесів, які вже почалися у Росії.

Серйозною проблемою стали для Росії і вторинні санкції, через які світові компанії та банки відмовляються співпрацювати з країною-агресоркою. Політолог Олександр Морозов у розмові з 24 Каналом пояснив, що страждає тепер не лише зовнішній, а й внутрішній ринок Росії.

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Російська економіка починає страждати

Якщо торік у західних ЗМІ писали про "дивовижну стійкість" російської економіки до міжнародних санкцій, то вже цьогоріч є низка публікацій, які вказують на протилежну ситуацію. Росії стає все важче боротися з наслідками власних дій.

Можливості Центробанку падають, валютний контроль у складному становищі, юанів немає, економічні контакти та великі проєкти розвалюються. Це стосується не лише якихось зовнішніх справ Росії, але внутрішніх – ринок, іпотека, перегрів економіки. З цих процесів може вийти криза, яка обірве намагання Кремля продовжувати війну проти України,

– наголосив Олександр Морозов.

Зауважимо, що про перегрів російської економіки говорили навіть у Центробанку Росії. Фактично перегрів економіки – це надмірно високі темпи економічного росту, що приводять до ризику виникнення і розвитку інфляційних процесів через необґрунтовані державні витрати.

Так, ще наприкінці липня глава Центробанку Росії Евеліна Набіулліна відзвітувала про високі темпи зростання ВВП Росії у першому та другому кварталах цього року, водночас інфляція суттєво пришвидшилась. Ситуація в найближчому майбутньому для Росії не покращиться, адже й Україна зі свого боку робитиме усе, аби зменшувати можливості Москви фінансувати війну.

Те, що зараз робить Кремль, потребує відповіді у залишку 2024 року та в першій половині 2025 року. Продовжується пошук рішень, які б завдавали суттєвої шкоди можливостям Кремля вести війну. Це може стосуватися і перевезення нафти, а також інших корисних копалин, і можливостей біржової торгівлі,

– додав політолог.

Також Росія, ймовірно, обмежуватиме свої дії у сфері криптовалют.

Нові санкції від США

Цікаво зауважити, що днями Сполучені Штати запровадили санкції проти державних медіа Росії. Зокрема, у списку опинилося пропагандистське видання Russia Today, а також його головна редакторка Маргаріта Сімоньян. Крім того, санкції наклали на низку дочірніх компаній.

Обмеження ввели через звинувачення підконтрольних Кремлю ЗМІ у спробі втручання у вибори США.

Це навіть жорсткіші санкції, якщо їх запроваджують у відповідь на спробу вплинути на внутрішню політику тієї чи іншої країни. Саме тому, це санкції, які вдарять по кремлівських медіа,

– наголосив Морозов.

Власне, мовиться не просто про обмеження мовлення пропагандистських ЗМІ, які вже ввели у багатьох країнах, а саме про персональні санкції. Боротьба з російською пропагандою на різних рівнях є важливим кроком з боку США, який, безперечно, вплине і на сам Кремль.