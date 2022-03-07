Економіка Росії скоро відчує, що таке морська блокада, – Кубраков

Країна-окупант вже відчуває економічні наслідки свого злочинного рішення напасти на Україну. Втім, усе лише починається, і криза у Росії зростатиме з кожним днем.

Санкції США та Європи швидко та невблаганно заганяють окупантів в ізоляцію. Безліч компаній відмовилися працювати на території агресора та покинули його територію.

До теми Нелюди, які роблять це свідомо, – Кубраков про обстріли дитсадочків та шкіл

Морська блокада Росії

Як розповів міністр інфрастурктури України Олександр Кубраков, незабаром економіку окупантів очікує ще одни потужний удар.

Ми робимо все для того, щоб Росія відчула, що таке морська блокада, але на рівні всього цивілізованого світу. Канада, Велика Британія та Бельгія вже запровадили санкції, і ми працюємо, щоб США та Європа спільно та централізовано також прийняли рішення про повну морську бокаду Росії,

– розповів Кубраков.

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