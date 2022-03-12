Економіка Росії йде за російським кораблем

Економіка Рашки йде за російським кораблем! Найбільші економічні втрати агресора – рубль. Центробанк офіційно встановив курс 120 рублів за долар США.

Реальний курс в банках перевалює за 200 рублів. Банк "Открытие" продає взагалі по 242 рублі за 1 долар США. Рубль впав у півтора раза офіційно. Але цифри вже не мають значення, адже з 9 березня продаж готівкового долара населенню заборонений взагалі.

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Енергоносії

Ніхто не хоче купувати нафту в агресора із закривавленими руками!

Барель російської нафти Urals коштує 102 долари США, що на 10 доларів США дешевше від марки Brent, яка торгується за 112 доларів США за барель. До нападу Росії на Україну, російська нафта коштувала 95 доларів США за барель, що було на 2 долари США менше, ніж марка Brent. Навіть зі зниженою ціною російську нафту не поспішають купувати!

Країни Заходу поступово долучаються до ембарго на купівлю російської нафти.

Газ

З газом – теж все не райдужно: 8 – 9 березня газ на європейських хабах коштував в перерахунку на гривні 90 – 92 тисячі гривень за тисячу кубометрів, то зараз ціна впала до 53 тисяч гривень. Ажіотажного зростання ціни немає, не спрацювала навіть зупинка газопроводу Ямал-Європа.

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Золотовалютні резерви

Росія накопичувала резерви: з 385 мільярдів доларів США у 2015 до 631 мільярда доларів США перед нападом на Україну. В результаті, за два тижні були заморожені три чверті резервів, які впали до рівня 2005 – 2006 років. І навіть те, що залишилось, а це переважно металеве золото, Росії буде важко продати, бо санкції США поширяться і на того, хто його придбав би.

ВВП

Двотижневих санкцій вистачило, щоб "Банк России" скоригував прогноз російського ВВП на 2022 рік зі зростання на 2,4% до падіння на 8%, прогноз інфляції підвищений з 5,5% до 20%, при цьому номінальна зарплатня має зрости на 9,5%. Тобто навіть в рублях росіяни збідніють, не кажучи вже про валютний еквівалент.

Так, жодні санкції та інфляції не можна порівняти з жахіттями війни, які щодня переживають українці від початку нападу Росії. Жодними репараціями не змити крові вбитих українців. Горіти російським нелюдам в пеклі! Вірю в Україну, вірю в нашу перемогу! Слава Україні!

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