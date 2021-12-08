Економія водіїв та байдужість пасажирів: чому своїми життями розплачуються випадкові люди

У Чернігівській області 7 грудня 13 людей загинули у лобовому зіткненні маршрутки та вантажівки. Офіційної причини катастрофи поки немає.

Неофіційно кажуть, що винний водій фури, який не впорався із керуванням і на вузькій та вкритій льодом трасі його винесло на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення з пасажирським автобусом. Чому не впорався – напевно тому, що їхав на літній гумі (це офіційно поки не підтверджено), але про таке припущення обмовився міністр внутрішніх справ.

До теми "Знепритомнів": поліцейський, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, розповів свою версію

Знаєте, взагалі не здивуюся, якщо саме це і стало причиною трагедії. Адже далекобійники, які курсують всередині України, точно знають, що на гумі можна економити.

Хто розплачується

На закордонних дорогах далекобійників би миттєво зупинили, якби шини були літніми. Ба більше, в те закордоння навіть і не пустили, тоді як в Україні їздити взагалі без проблем. Хіба що трохи грошенят піде на хабар копам, але хабарі для далекобійника будуть значно дешевшими витратами, аніж вдягнути усю фуру у комплект свіжої гуми.

Повний випуск програми "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео

Про цю економію далекобійників усі знають і закривають очі. Мовляв, усім зараз тяжкі й заробітків немає. Час від часу така економія призводить до моторошних трагедій й доводиться розплачуватися людськими життями. Особливо жахливо, що розплачуються випадкові люди. Водій фури, хоч і у важкому стані, але живий, на відміну від водія маршрутки та його пасажирів.

В Україні немає вимог до маршруток

Хоча і до маршрутників, які курсують Україною, також претензій чимало. Можливо вже менше, але вони все одно продовжують використовувати автобуси не призначені для пасажирських перевезень. Я про ті, які переробили з вантажівок. Там ані комфортну, ані безпеки не передбачено. Знаєте, я за кордоном на міжміських далеких маршрутах такого ніде не бачив. Там лише великі буси й обов'язково всі з пасками безпеки.

Читайте також У Києві через ожеледь стався масовий транспортний колапс

У нас такої вимоги чомусь немає, та й будемо чесними – мало хто з пасажирів тими пасками користується. Напевно, не скористалися ними та пасажири цієї чернігівської маршрутки, інакше б їх не повикидало на дорогу через вікна від удару під час лобового зіткнення. Й, можливо, якщо ті паски там були й ними скористалися, то шансів вижити точно було б більше.

Елементарна обережність

Веду до того, що ніхто не вірить, що подібна трагедія може з ним статися, але закликаю до елементарної обережності. За можливістю не користуйтеся маршрутками-скотовозами й обов'язково в дорозі користуйтеся пасками безпеки. Якщо їх немає, то вимагайте від перевізника встановлення. Тоді може наступного разу й у разі численних звернень та скарг вони там з'являться.

Так само звертаюся до водіїв. У нас тепер лід на дорогах й гальмівний шлях. як мінімум, в чотири рази більший, навіть якщо ви на новій зимовій гумі, тому не гасайте й дуже обережно перелаштовуйтеся та повертайте.

До пішоходів той самий заклик. На дорогах тепер лід й автівки можуть просто не встигнути перед вами зупинитися. Обов'язково переконайтеся, що водій не тільки вас бачить і гальмує, але що й автівка здатна перед вами зупинитися, коли на дорозі лід.

Перепрошую за банальність і очевидність моїх слів та порад, утім, якщо хоча б одній людині мої слова врятують життя, то я не дарма життя прожив.