Екопарк у Харкові почав вивозити великих хижаків: вже евакуювали двох левів, ягуара та пантеру

Російські окупанти під час обстрілу Харкова сильно пошкодили "Фельдман екопарк" на околицях міста. Була загроза, що великі голодні хижаки опиняться на волі. Тож їх хотіли приспати. Але цього вдалося уникнути.

Засновник екопарку Олександр Фельдман розповів, що той майже повністю знищений внаслідок обстрілів російської армії. Частину тварин до цього вдалося евакуювати, але в екопарку залишалися великі хижаки.

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"Зруйновані вольєри, зруйнована уся інфраструктура, дивом залишилися живими тигри й леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю, у тяжкому стані споруда, де перебувають ведмеді. Сьогодні приймається рішення, у нас часу до вечора, або усіх умертвити, приспати", – поскаржився Олександр Фельдман 5 квітня.

Та вже до вечора ситуація дещо покращилася. Після звернення Фельдмана він отримав чимало повідомлень, де йому пропонувалася допомога. Тож до вечора екопарк почав вивозити великих хижаків. Попри обстріли вже евакуювали двох левів, ягуара та пантеру.

"Складна ситуація, що здавалася майже безнадійною, викликала неймовірний відгук в Україні та за її межами! Свою допомогу запропонувала велика кількість харків'ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст та країн – усіх просто неможливо перерахувати. До нас уже їде транспорт, їдуть необхідні клітки, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з зони, що обстрілюються, наших тварин готові приймати в багатьох місцях. Звичайно, все досі дуже складно і процес лише набирає обертів. Нам все ще потрібна різноманітна допомога: і фізична, і логістична, і фінансова – кормами для тварин тощо. Але така широка підтримка дає надію, що ми зможемо врятувати якомога більшу кількість тварин", – заявив Олександр Фельдман.