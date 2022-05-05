В екопарку Фельдмана під час евакуації тварин загинув 15-річний хлопець: він допомагав батькам

Сьогодні, 5 травня, під час евакуації африканських буйволів із екопарку Фельдмана на Харківщині під обстріл потрапила команда співробітників та волонтерів. Загинув неповнолітній хлопець.

Росіяни гатять по цивільній інфраструктурі. Сьогодні вкотре окупанти обстріляли "Фельдман ЕкоПарк", що знаходиться у Харківській області. Під обстріл потрапила команда співробітників та волонтерів екопарку. Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман у своєму фейсбуці.

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Люди намагалися евакуювати африканських буйволів у безпечне місце, а натомість потрапили під ворожий обстріл. Внаслідок чого загинув неповнолітній хлопець. Йому було всього лиш 15 років. Хлопець допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин з екопарку.

Також двоє людей отримали важкі поранення. Олександр Фельдман повідомив, що зараз за життя постраждалих людей борються лікарі.

Світла пам'ять герою! Це вже шоста жертва з-поміж нашої команди,

– написав Фельдман.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.