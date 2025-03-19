У Туреччині затримали головного суперника Ердогана та мера Стамбула Імамоглу

Мера Стамбула Екрема Імамоглу звинувачують у корупції та допомозі терористичній групі, яка могла діяти проти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Імамоглу затримали 19 березня, зараз він перебуває у штаб-квартирі поліції. Інші подробиці арешту політика наразі невідомі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Дії проти Екрема Імамоглу, ймовірно завершує агресивні судові репресії проти опозиційних діячів по всій Туреччині.

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Мера Стамбула звинувачують у корупції

Поліція провела спеціальну операцію, пов'язану з розслідуванням корупційних злочинів. Екрема Імамоглу підозрюють в махінаціях, раніше в його будинку відбувся обшук. 54-річного мера Стамбула, який випереджає за рейтингом Ердогана, затримано в межах двох окремих розслідувань. Зокрема, його звинувачують у керівництві злочинною організацією РПК, хабарництві та підтасуванні тендерів.

Було встановлено, що Імамоглу привів до адміністрації людей, які були з ним і були йому підпорядковані з моменту його перебування на посаді мера. Вони здійснювали прямі закупівлі, фальсифікацію тендерів. Вони також використовували їх для особистого збагачення шляхом виставлення фальшивих рахунків,

– пояснив Директор новин CNN Turk у Стамбулі Ніхат Улудаг.

Перед затриманням мер Стамбула опублікував відео, в якому назвав своє переслідування "ударом по волі народу". Імамоглу сказав, що не здасться і продовжить протистояння. Опозиціонери Туреччини також називають затримання Екрема Імамоглу "спробою державного перевороту".

Мені прикро це сказати, мої любі поліцейські, які намагаються узурпувати волю нашої нації, використали сили безпеки цієї країни як знаряддя цього зла і зібрали сотні поліцейських біля дверей будинків. Ми зіткнулися з великою тиранією. Але я хочу, щоб ви знали, що я не здамся. Я вас усіх дуже люблю, Я довіряю себе всій нації, що я буду продовжувати боротися проти цієї людини та її розуму, який використовує весь цей процес як апарат,

– повідомив раніше Екрем Імамоглу.

Цікаво, що напередодні Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу про вищу освіту після запиту генпрокуратури. Це обмежує йому можливість брати участь в президентських виборах, які мають відбутися у 2027 році, адже боротися за пост глави держави в Туреччині можуть тільки кандидати з вищою освітою.

Окрім мера Імамоглу затримали також його радника Мурата Онгуна. Задля безпеки Офіс губернатора Стамбула заборонив усі мітинги та протести в місті на чотири дні. Моніторинговий ресурс NetBlocks також повідомляє, що 19 березня Туреччина обмежила доступ до кількох соцмереж, включно з X, Youtube, Tik Tok і Instagram.