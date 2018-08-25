Екс-посла України у США зловили п'яним за кермом авто в Києві: відео

У ніч на 25 серпня у Києві на площі Шевченка патрульні поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого у нетверезому стані перебував колишній посол України в США Олександр Моцик.

Відповідне відео опублікувало видання "Інформатор".

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Зазначається, що причиною зупинки авто дипломата стало порушення правил дорожнього руху. Зокрема, машина їхала по колу проти руху на площі Шевченка.

Також, за даними поліції, у Моцика були явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте сам порушник на камеру заперечував, що вживав алкоголь.

Екс-послу запропонували пройти тест на драгер або поїхати на медичний огляд, але у відповідь патрульні отримали відмову.

Поліцейські склали на дипломата адмінпротокол за статтею 130 адміністративного кодексу України (Управління транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Після оформлення постанови йому викликали таксі, автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Водночас, як видно на відео, на водійському килимку машини і сорочці дипломата були "сліди не до кінця перетравленої їжі".

Відео зупинки п'яного екс-посла України в США Олександра Моцика: